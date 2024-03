(Di domenica 10 marzo 2024) Sarzana (La Spezia), 10 marzo 2024 – “Il limite di velocità è fissato a 30 chilometri orari, come previsto nei centri abitati. Ma nonostante la strada sia stretta e particolarmente trafficata, lea velocità elevata". Parole di G.G., residente di via, che dopo essersi rivolta all’amministrazione comunale e alla Polizia locale per segnalare la pericolosità di una delle strade che connette viale XXV Aprile con via Aurelia ,con scarsi risultati, ha deciso di contattare la redazione de ’La Nazione’ per far luce sul problema e suireali con cui quotidianamente si ritrovano costretti a fare i conti i passanti. «Vivo qui da quattro anni – ci ha spiegato la nostra lettrice – e all’inizio questa era una vera oasi di tranquillità. Da poco più di un anno la via è diventata particolarmente ...

Pericoli in via Ghiarettolo: “Qua le auto sfrecciano ma quel dosso è inutile”: Le segnalazioni inascoltate dei residenti: "Non si riesce più a dormire. Al rumore dei motori si aggiunge quello del ’salto’ sul dissuasore in plastica” ...lanazione

Dal sisma del 1980 al recupero e messa in sicurezza. Il Comune di Vietri di Potenza completa i lavori in via San Biagio e San Michele: Nuovo look per via San Biagio e San Michele ... Christian Giordano ha inteso subito adoperarsi per mettere in sicurezza l’area, con strutture pericolanti, in stato di degrado e con diversi problemi ...melandronews

La vittoria va alla Pulling: La penalità era nell'aria. Inspiegabilemente, Doriane Pin dopo aver tagliato vittoriosa il traguardo di gara 2, aveva percorso un altro giro creando una situazione di pericolo. Via radio si era ...italiaracing