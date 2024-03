Perché gli scienziati si fidano troppo dell’intelligenza artificiale e cosa fare al riguardo

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 10 marzo 2024) La fiducia eccessiva deglinell’intelligenzadi diverse discipline stanno adottando l’intelligenzain varie forme, dalle ricerche guidate autonomamente a esperimenti condotti con l’ausilio di robot e algoritmi, sollevando questioniai rischi insiti in questa scelta. Aspetti negativiLa diffusioneha messo in luce diversi aspetti negativi, come la propensione ai “deliri” da parte di sistemi generativi come ChatGPT e l’opacità del funzionamento dei sistemi di machine learning. Il monito deglisociali Glisociali hanno sollevato ulteriori preoccupazioni, evidenziando il ...