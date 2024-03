Perché gli Houthi non lasciano | ma raddoppiano c’entra anche l’Iran

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 10 marzo 2024) Tra le 4:20 e le 8:00 di mattina di sabato 9 marzo, le navi militati americane ed europee che si trovano nel Mar Rosso sono state costrette a fronteggiare 28 attacchi degli, così dice il Comando Centrale statunitense. Qualcosa del genere non succedeva dal 9 gennaio, quando i i miliziani nordisti dello Yemen lanciarono contemporaneamente 21 vettori offensivi contro le navi che solcano le rotte indo-mediterranee tra Suez e Bab el Mandeb. E due mesi fa, non era stata ancora avviata la missione di attacco anglo-americana “Poseidon Archer” e quella difensiva europea “Aspides” — l’ammiraglio Stefano Costantino, Force Commander dell’operazione, ha coordinato le operazioni degli europei dal cacciatorpediniere Caio Duilio, che non ha partecipato in questa occasione all’azione cinetica. Ciò significa che nonostante la presenza militare occidentale stia avendo risultati — ...