Perché dovremmo tutti lavorare di più

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 10 marzo 2024) C’è un saggio straordinario e davvero attuale di James M. Buchanan (1919-2013), premio Nobel per l’Economia, contenuto in un vecchio numero di Biblioteca della Libertà (il «116» dell’aprile del 1992) che converrebbe davvero ristampare in modo forse più organico. Il contenuto non è per i soli addetti ai lavori ed è: . Il valore economico dell’etica del lavoro. Si tratta solo del primo di tre capitoli che hanno a che vedere con «i livelli relativi di benessere come risultato del modo in cui le persone si comportano in senso etico o morale». Insomma il comportamento di una collettività (i principi, come si direbbe oggi) che la caratterizzano hanno una grande influenza sul benessere sociale. Tutto parte da un’esperienza personale dell’economista. Appassionato di football americano e dunque molto attirato dai playoff di fuoco del 3 e 4 gennaio del 1987, Buchanan si chiedeva come potesse ...