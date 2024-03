Per quanto tempo resterà fuori Micky van de Ven? Il boss del Tottenham Ange Postecoglou fornisce l’aggiornamento sugli infortuni

(Di domenica 10 marzo 2024) Notizia fresca giunta in redazione:van deè stato costretto a lasciare pero domenica nella vittoria per 4-0 delcontro l’Aston Villa in Premier League, ma l’allenatoreritiene che il difensore olandese non abbia problemi significativi. Gli Spurs hanno siglato una vittoria impressionante grazie ai gol nel secondodi James Maddison, Brennan Johnson, Son Heung-min e Timo Werner – gli ultimi due nei minuti di recupero dopo che Villa era stato ridotto in 10 uomini a seguito di un cartellino rosso per John McGinn dopo 65 minuti . Ma l’unico aspetto negativo per il club del nord di Londra è stato l’o di Van de, costretto ad abbandonare dopo 49 minuti al Villa Park e ...

Fedez, Muschio Selvaggio si ferma, l'annuncio "La situazione è insostenibile": ...sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti" Mr Marra ha aggiunto: " Attenderemo le decisioni dell'altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete ...

Guerra, il mondo accelera verso il baratro con Biden, Meloni e Macron: ... perché si sapeva che sarebbe stata decisiva, proprio per la sua potenza distruttiva. Non a caso ... erano più distruttive di quanto immaginasse. Crisi che gli impedì di partecipare alla costruzione ...

Caltagirone, una città ferma nel tempo dove tutti hanno fretta di andarsene: Caltagirone, una città ferma nel tempo dove tutti hanno fretta di andarsene: Metà dei cavalli erano stati costretti a mangiarseli. Erano però buoni combattenti e feroci quanto bastava per consigliare al conte Ruggero di non rischiare una ulteriore battaglia. Come tutti i ...

Franca Leosini, 90 anni per la regina di Storie Maledette: «Il mio motto Capire, dubitare, raccontare»: Franca Leosini, 90 anni per la regina di Storie Maledette: «Il mio motto Capire, dubitare, raccontare»: Franca Leosini, la regina di Storie Maledette, la conduttrice noir più celebre del piccolo schermo, compie 90 anni il 16 marzo. La storia del crimine privato come «un grande ...

Elden Ring: il personaggio iniziava il gioco in un punto diverso, per un dataminer: Elden Ring: il personaggio iniziava il gioco in un punto diverso, per un dataminer: Il personaggio di Elden Ring avrebbe dovuto iniziare il gioco in un punto diverso secondo quanto indicato da un dataminer. Ecco cosa ha riferito.