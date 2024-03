Pentathlon | Coppa del Mondo Cairo 2024 | il Messico vince la staffetta mista davanti a Kazakistan e Corea del Sud

(Di domenica 10 marzo 2024) E’ calato il sipario sulla prima tappa delladeldimoderno, andata in scena al, in Egitto: nella, alla quale non ha preso parte l’Italia, la vittoria è andata al, che ha preceduto il, secondo, e ladel Sud, terza. Ildi Mariana Arceo e Duilio Carrillo ha centrato il successo con 1350 punti, andando a precedere ildi Lyudmila Yakovleva e Temirlan Abdraimov, secondi a quota 1337, con un distacco di 13? dai vincitori. Gradino più basso del podio per ladel Sud di Seungmin Seong e Changwan Seo, terza a quota 1322, a 28?,all’Egitto padrone di casa ...

