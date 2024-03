Pensione | come faccio a sapere quanto prenderò? Il calcolo da fare

(Di domenica 10 marzo 2024) Laper molti lavoratori, ormai, rappresenta una meta quasi irraggiungibile, eppure dati alla mano sono tanti gli italiani che calcolano se, quando e, soprattutto, con quale somma riusciranno ad andare insi calcola, quale sistema si applica? ilcorrieredellacitta.comSono tre i regimi sui quali si calcolano importi ed età per raggiungere l’agognata meta: contributivo, retributivo e misto. Il contributivo prevede che lasia calcolata in base ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa e vengono convertiti in rendita sulla base dell’età e dell’aspettativa di vita. Il retributivo, invece, è un sistema che si basa sulla retribuzione degli ultimi anni lavorativi. Mentre il misto è banalmente il sistema che attua la combinazione dei due principali ...

