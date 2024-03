Pedone travolto e ucciso da un' auto a Venezia | diversi testimoni sgomenti hanno assistito al dramma

Bergamo. Una tragedia, di prima mattina, quella avvenuta domenica 18 febbraio in centro a Bergamo. Poco dopo le 8.30, un giovane di 19 anni è stato Travolto mentre camminava in Piazzale Marconi, nei ... (bergamonews)

travolto da un'auto mentre attraversa la strada, muore un 67enne ex dipendente del casinò. La dinamica dell'incidente: VENEZIA - Pedone travolto e ucciso da un’auto mentre attraversa la strada al Lido di Venezia. La vittima è Stefano La Sorella, un pensionato di 67 anni ed ex ...ilgazzettino

Pensionato investito e ucciso da un’auto al Lido: travolto e ucciso da un’auto mentre attraversa la strada ... proprio all’altezza del bar, ha investito il Pedone, che probabilmente aveva impegnato la strada per attraversare. La vittima ...nuovavenezia.gelocal

Incidenti stradali: terzo Pedone morto in due settimane: È morto all’ospedale Papardo l’88enne Antonio Caristi, investito lo scorso 19 febbraio in via Consolare Pompea all’altezza di Sant’Agata. Stava attraversando la strada quando è stato travolto da una C ...messinaoggi