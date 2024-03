Paura a Frosinone | spari in un bar del centro | un morto e tre feriti Arrestato un albanese 23enne

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 10 marzo 2024) Sono le 19 di ieri, (sabato 9 marzo ndr) quando in un bar di, lo Shake di Via Aldo Moro il fragore dicontro gli avventori irrompe sulla scena di un sabato sera come tanti, e semina terrore e panico tra i tavoli. Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite (una in modo grave). Inutili i soccorsi: la vittima è deceduta sul marciapiedi all’ingresso del locale in pienodella città. Glisarebbero stati esplosi al culmine di una lite. La polizia accorre sul posto e partono le indagini che, subito, effettuati i rilievi e riscontri del caso, passano al setaccio le immagini registrate dalle telecamere interne al bar. Poi, nella notte, gli uomini della Squadra Mobile che indagano sulla sparatoria arrestano unin un ...