(Di domenica 10 marzo 2024) Pisa, 10 marzo 2024 - LaLoin occasione della XIII Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), organizza l'escursione di beneficenza "- la speranza in cammino per uscire dal tunnel dei disturbi alimentari". L'si terrà nel Parco di San Rossore e il ritrovo è alle 9:30nell'Area fruibile con la registrazione dei partecipanti. La camminata avrà inizio alle 10:00 con le guide di Azimut Treks e prevede un tragitto di 12 km. Alle 13:00 è previsto il pranzo al sacco e la conclusione sarà intorno alle 16:00. Successivamente, ci si sposterà nella Sala Gronchi dell’Ente Parco, per i ringraziamenti e i saluti finali con la merenda offerta ...

Come pulire i vetri con l'ammorbidente: Vediamo insieme come procedere passo dopo passo. VEDI ANCHE Come sgrassare i vetri con una miscela a base di aceto Come pulire i vetri con l'ammorbidente Se anche voi avete sempre avuto una sola ed ...

Il gioco delle tre carte di Renzi (mentre l'ex compagna di Berlusconi lo incorona): Il dato oggettivo è che dopo 18 mesi questo paese è più arrabbiato perché chi lo governa educa alla ... 'ALLE EUROPEE CONVINTI CHE CE LA FAREMO, MA MIO PASSO INDIETRO PER LISTA UNITARIA La parte più ...

"Passo dopo passo", iniziativa di La Vita Oltre Lo Specchio: "Passo dopo Passo", iniziativa di La Vita Oltre Lo Specchio: Pisa, 10 marzo 2024 - La Vita Oltre Lo Specchio in occasione della XIII Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), organizza l'escursione di bene ...

Lecce durissimo contro D'Aversa dopo la testata a Henry: il comunicato di fuoco: Lecce durissimo contro D'Aversa dopo la testata a Henry: il comunicato di fuoco: Arriva la presa di posizione della società di Sticchi Dimiani dopo il brutto gesto dell'allenatore giallorosso contro il Verona ...

Valerio Crespi vuol prendersi il Cosenza: “Passo dopo passo”: Valerio Crespi vuol prendersi il Cosenza: “Passo dopo Passo”: Adesso può essere davvero il turno di Valerio Crespi. Il giovane attaccante del Cosenza contro il Cittadella ha avuto più minutaggio, trovando anche il gol, annullato però per fuorigioco. Crespi a poc ...