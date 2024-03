Passaporti | ecco l’open day Sportello aperto domenica 17 | Ma poi i cittadini non li ritirano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 10 marzo 2024) Il boom di richieste diha messo ko la Questura di Ravenna. Ma ora si cerca di correre ai ripari e il primo segno tangibile del tentativo di venire incontro alle richieste deisaranno gli open day, primo dei quali17, dalle 8.30 alle 13.30 presso la Questura e i Commissariati di Faenza e Lugo. L’apertura straordinaria è riservata aiche necessitano del titolo di viaggio per recarsi all’estero con urgenza e con partenza prevista entro il 30 aprile compreso. Ogni utente interessato dovrà avere al seguito, oltre ai documenti necessari al rilascio del passaporto (ricevuta del pagamento, contrassegno amministrativo, foto, modulistica e via dicendo), la documentazione comprovante i motivi di urgenza. Gli open day non cancellano la difficoltà di non riuscire neppure a prendere un ...