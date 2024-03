Pasqua Vini | innovazione e mecenatismo  

(Di domenica 10 marzo 2024) La cantina veronese, che nel 2025 festeggerà un secolo, esibisce numeri in grande crescita, soprattutto nella linea premium, e continua a sostenere l’arte contemporanea, per la prima volta anche fuori dall’Italia con la mostra “Metamporhosis”, che dal 26 maggio sarà nell’iconica Saatchi Gallery di Londra

Pasqua 2024 tra la città e la campagna: ecco qualche proposta imperdibile: Scopri l'Hotel Terme Merano e i resort di Italian Hospitality Collection, oppure in città al Grand Universe Lucca o nella catena Hnh Hospitality a Verona, Venezia e Trieste. O, ancora, l'Aleph Rome Ho ...italiaatavola

Dove mangiare a Pasqua a Bergamo e a Brescia. I 12 migliori ristoranti scelti dal Gambero Rosso: Menu di Pasqua a 80 euro, Vini inclusi. Baretto di San Vigilio – via al Castello, 1/A – 035 253191 – www.barettosanvigilio.it Immerso nei dieci ettari di una verde tenuta, è uno dei più famosi e ...gamberorosso

Pasqua Vini e “Metamorphosis: Innovation in Eco Photography & Film”: La Cantina veronese continua a investire nell’arte contemporanea, per la prima volta in Gran Bretagna. La Cantina veronese continua a investire nell’arte contemporanea, per la prima volta in Gran Bret ...liquidarte