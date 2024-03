Pasqua 2024 | torna l’ora legale

(Di domenica 10 marzo 2024) Ci siamo quasi. Sta perre. Dormiremo un’ora in meno (durante il cambio), ma le giornate si allungheranno sensibilmente. Il passaggio è previsto nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo, che coincide con la. Alle 2 in punto andrà reimpostata(i dispositivi digitali connessi in rete si adegueranno automaticamente).nelrimarrà in vigore dal 31 marzo al 27 ottobre, quando si ritornerà alsolare. In quella data dovremo ricordarci di spostare le lancette indietro di un’ora. Il principale motivo del cambio notturno è che questo èrio con minor circolazione dei mezzi pubblici. Il disagio così è minore.

Torna il caro voli, a Pasqua 300 euro per Sicilia o Sardegna: Costoso anche raggiungere la Sardegna a Pasqua: il biglietto da Bologna ad Alghero parte da 334 euro, 323 euro se si atterra a Cagliari; per volare a Cagliari partendo da Verona la spesa minima è di ...

Ponte di Pasqua: ancora poca richiesta, si spera nelle prenotazioni last minute: Ponte di Pasqua: ancora poca richiesta, si spera nelle prenotazioni last minute: Ponte di Pasqua: ancora poca richiesta, si spera nelle prenotazioni last minute Poche le strutture ricettive aperte, anche a causa della data. Il 31 marzo il meteo è ancora incerto e ci sono pochi ...

Vacanze di Pasqua, è ancora caro voli per docenti e ATA: più di 300 euro per andare in Sicilia e Sardegna: Vacanze di Pasqua, è ancora caro voli per docenti e ATA: più di 300 euro per andare in Sicilia e Sardegna: Si avvicinano le vacanze di Pasqua ed è ancora caro-voli per i tanti docenti e ATA che lavorano lontano da casa e vogliono tornare dai propri familiari in occasione delle festività Pasquali.

Vietato pesare le uova di Pasqua: ecco perché: Vietato pesare le uova di Pasqua: ecco perché: È possibile scoprire la sorpresa prima di comprare l’uovo di Pasqua Secondo un nuovo trend virale sui social è semplicissimo. Ed ecco che – dopo aver visto i video “tutorial” su TikTok – in tanti si ...