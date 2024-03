Pasalic post Juve Atalanta | «Rammarico Potevamo chiuderla»

(Di domenica 10 marzo 2024) Le parole del trequartista dell’Mariodopo il pareggio contro laquesta sera all’Allianz Stadium Il trequartista dell’Mario, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la gara giocata contro la. «Eravamo in vantaggio quindi un po’ dic’è. Siamo venuti qua per vincere ma anche non perdere in casa dellaè un buon risultato. Abbiamo perso contro il Bologna, contava molto, ma dobbiamo recuperare ed oggi abbiamo preso un punto. Adesso pensiamo allo Sporting poi alla Fiorentina. Koopmeiners? È cresciuto molto, si sono viste subito le sue qualità. Siamo contenti di averlo e che continui a fare tanti gol con noi».

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a calcionews24©

L'Inter espugna anche Bologna e corre verso lo scudetto. Oggi Juve, Atalanta, Milan e Roma in campo per la Champions: ... ruolino straordinario secondo solo all'Inter di Mancini del 2006/07 (76, ma era la stagione post - ... Zappacosta, De Roon, Ederson e Ruggeri in mediana, Koopmeiners e Pasalic alle spalle dell'unica ...

Gasperini: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario, abbiamo poco da perdere": Sta lavorando come tanti per diventarlo, però è un ragazzo molto positivo" Come ha vissuto il post ... penso che domani Pasalic e Hien, ma anche a Bakker. Scalvini comunque sta bene" L'Atalanta in ...

PASALIC a Dazn: "Un po' di rammarico perchè eravamo in vantaggio. Koopmeiners cresciuto tanto": Pasalic a Dazn: "Un po' di rammarico perchè eravamo in vantaggio. Koopmeiners cresciuto tanto": Mario Pasalic è intervenuto ai microfoni di Dazn. Le parole del centrocampista atalantino dopo il pari con la Juventus: "Eravamo in vantaggio quindi un po' di rammarico ...

Juventus-Atalanta, Pasalic: “C’è un po’ di rammarico per il risultato”: Juventus-Atalanta, Pasalic: “C’è un po’ di rammarico per il risultato”: Nel post partita del match contro la Juventus ha parlato Pasalic: il centrocampista dell'Atalanta non sarebbe soddisfatto del risultato ...

Juve Atalanta 2-2 LIVE: pareggio con Koopmeiners: Juve Atalanta 2-2 LIVE: pareggio con Koopmeiners: A Torino, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Juventus: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live All’Allianz ...