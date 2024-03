(Di domenica 10 marzo 2024)TV: ladelledidi Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco latv delledi: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Mondiale per club, Champions League, Europa League, Conference League, Qualificazioni europee ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, le grandi competizioni sudamericane come la Copa Libertadores, le amichevoli internazionali e il calcio femminile. Il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i ...

Darmian ha dato tutto per permettere all’Inter di uscire coi tre punti da Bologna. Nel post partita del Dall’Ara, il giocatore ha parlato su Inter TV. GRAN VITTORIA – Matteo Darmian è felice per lo ... (inter-news)

LBA - Napier verso Virtus vs Olimpia: "Dobbiamo mostrare più voglia di vincere": Come se la passa Milano. “Sulla carta siamo una squadra con tanto talento. Ma conta il campo. Lì abbiamo fatto buone Partite e altre meno buone. In alcune non abbiamo prodotto lo sforzo sufficiente ...pianetabasket

Super Doncic batte i Pistons, ma che Fontecchio: 27 punti. Si rialza Boston: Lo sloveno colleziona la sesta partita di fila in tripla doppia con almeno 30 punti, l'azzurro fa un partitone uscendo dalla panchina. I Celtics piegano Phoenix, figuraccia Warriors con San Antonio, N ...gazzetta

LA PRESENTAZIONE DELLA GARA, ARBITRO E PRECEDENTI – Bari: Iachini chiede ai suoi coraggio e personalità per non scivolare ancora in classifica…: Venezia-Bari è una partita, almeno sulla carta, senza storia. Il divario tra le due squadre è netto, addirittura smisurato, come confermano le cifre. I veneti in classifica hanno conquistato 51 ...barinelpallone