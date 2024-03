Parla l’ex marito di Noemi Bocchi | “La denuncia per maltrattamenti? Una macchinazione”

(Di domenica 10 marzo 2024) La procura di Roma ha chiesto una condanna a 5 anni e mezzo di carcere per Mario Caucci, exdi, attuale compagna di Francesco Totti. Caucci è a processo a Roma pere mancato mantenimento. Il procedimento, che si svolge a porte chiuse dopo la richiesta dei legali die accolta dai giudici per garantire la riservatezza dei testimoni e delle audizioni, è nato da unapresentata dalla donna, parte offesa. La sentenza è prevista a giugno. Mario Caucci, noto imprenditore marmoreo, rispondeva così alle accuse di maltrattamento sollevate dalla ex moglie: per lui, la Procura di Roma chiede ora una condanna a 5 anni e mezzo di reclusione per presunte violenze domestiche alconsorte...

Torre Annunziata, l'ex preside Zeppetella Del Sesto: 'Mi candido a sindaco con i 5Stelle': ... 'E' una notizia che non smentisco - dichiara l'ex Preside dell'I. Torre Annunziata, parla il segretario PD Manto: 'Bande armate ...

Elisa Visari dimentica Andrea Damante con un ex naufrago de L'Isola dei Famosi Il gossip: ... arriva una clamorosa segnalazione su Elisa e un sensuale ex naufrago de L'Isola dei Famosi . Elisa Visari si bacia con un altro, Andrea Damante addio! Da diverse settimane si parla di crisi nera tra ...

Contro von der Leyen è tiro al piccione. Anche Renzi la scarica: Contro von der Leyen è tiro al piccione. Anche Renzi la scarica: Se la Germania si riarma, è una buona notizia solo in un contesto europeo. E dov’è in questo il ruolo di Ursula che è anche ex ministro della Difesa”. Poi, von der Leyen è quella che ha scelto Luigi ...

Francesca Pascale alla Leopolda: "Qui da donna libera. Renzi L'unico che può proseguire il progetto di Berlusconi": Francesca Pascale alla Leopolda: "Qui da donna libera. Renzi L'unico che può proseguire il progetto di Berlusconi": Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi ... Sono qui con grande curiosità ma anche con grande simpatia ed affetto", ha detto Francesca Pascale, Parlando con i giornalisti. Ai cronisti che ...

C’è Posta per Te, le pagelle: Iole è l’elisir di lunga vita (voto 10), l’ingrato compito di Maria De Filippi (voto 5): C’è Posta per Te, le pagelle: Iole è l’elisir di lunga vita (voto 10), l’ingrato compito di Maria De Filippi (voto 5): La puntata di sabato 9 marzo scorre all’insegna di famiglie distrutte a causa di padri assenti e figlie indisponenti. Ospiti tre calciatori della Roma che Parlano di se stessi rigorosamente al plurale ...