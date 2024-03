Parigi-Nizza 2024 | vittoria a sorpresa di Jorgenson

(Di domenica 10 marzo 2024) Roma, 10 marzo- Dalle palme del lungomare di San Benedetto del Tronto a quelle di: cambia lo scenario ma non cambia la sostanza, che vede la Visma-Lease a Bike fare già la voce grossa nei primi appuntamenti clou della stagione ciclistica. Mentre Jonas Vingegaard sfilava in trionfo alla Tirreno-Adriatico, Matteosi imponeva alla, sbaragliando una concorrenza non da poco. I dettagli Si comincia da quella del connazionale Brandon McNulty, che comincia a perdere terreno, insieme a un Primoz Roglic lontano dalla forma dei giorni d'oro, sulla Cote de Peille, dove ad accendere la miccia è Remco Evenepoel, che poi riuscirà finalmente a scrivere il suo nome in quest'edizione della Corsa del Sole vincendo l'ultima durissima ...

Jorgenson vince la Parigi - Nizza, a Evenepoel l'ultima tappa: L'americano Matteo Jorgenson ha vinto la Parigi - Nizza davanti al belga Remco Evenepoel, vincitore dell'ottava e ultima tappa , oggi, sulla Promenade des Anglais. Terzo americano a vincere la 'corsa al sole' dopo Bobby Julich nel 2005 e ...

