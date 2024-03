Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi X-Y | orari | tv | programma | altimetria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) Lasi concluderà quest’. Arriva il momento dell’ultima frazione della Corsa del Sole, con partenza ed arrivo a: come visto ampiamente nelle ultime stagioni, quest’ottavanon sarà una passerella, ma un percorso nervoso in cui i pretendenti al trono della generale potranno giocarsi le loro ultime cartucce. PERCORSO Pochi chilometri, solo 109,3, ma c’è tanta salita su cui fare la differenza. La bagarre inizia dopo il chilometro 14 con la Cote de Levens (6,1 km al 4,9%), che inaugura il saliscendi di giornata. Arrivano in fila altri due seconda categoria, Côte de Châteauneuf (5,4 km al 4,6%) e Côte de Berre-les-Alpes (6,3 km al 6%), poi arrivano le salita più dure. Cote de Peille (6,5 km al 6,9% al chiometro 68, la rampa del Col d’Eze con punte al 13% che assegnerà secondi ...