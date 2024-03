Parigi-Nizza 2024 | Remco Evenepoel | “Nessun rimpianto | Jorgenson ha meritato di vincere Settimana positiva”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024)ha vinto l’ottava e ultima tappa della: il belga è riuscito a battere allo sprint Matteo, con l’americano che si è preso la maglia gialla e il successo finale in questa Corsa verso il sole. Queste le parole del vincitore di tappa odierno: “Non ci sono rimpianti per come è andata questa, alla fine è riuscito a seguirmi solo un corridore e penso che Matteoabbiadi. E’ stato l’unico a resistere al mio attacco, ho provato a dar fondo a tutte le mie energie, ma non sono riuscito a staccarlo. Se andiamo a vedere anche gli altri giorni, lui è stato il più meritevole, sempre tra i migliori, sempre davanti, quindi onore a lui. Non ho rimpianti ...