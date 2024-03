Parigi-Nizza 2024 | Matteo Jorgenson | “La vittoria è un sogno | non so ancora quali saranno i prossimi obiettivi”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) Un fantasticoha vinto l’82a edizione della: lo statunitense del Team Visma Lease a Bike doveva recuperare quattro secondi di ritardo nei confronti di Brandon McNulty alla vigilia dell’ultima tappa e ce l’ha fatta alla grande, arrivando insieme a Remco Evenepoel sul traguardo di, con un vantaggio di 1’39” nei confronti del connazionale della UAE Team Emirates. Queste le parole della maglia gialla, al primo successo di peso della carriera: “Non credevo assolutamente di vincere, non credevo fosse possibile, ma è successo. Onestamente ho dormito poco durante l’ultima notte, per la prima volta mi sono sentito veramente nervoso e sotto pressione, sentivo di avere un’occasione”. “Avevo chiaro cosa fare durante la tappa di oggi, me l’ero studiata bene e devo ringraziare ...