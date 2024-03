Pareggio a reti bianche per il Giugliano a Brindisi

(Di domenica 10 marzo 2024) Al Fanuzzi diilnon va oltre 0-0 nel match con i pugliesi fanalini di coda. Partita fortemente condizionata dall’inferiorità numerica per più di un’ora di gioco per l’espulsione di Romano al 18?. Tigrotti che salgono a 46 punti restando in zona play off.0-0 Ilarriva aper allungare L'articolo Teleclubitalia.

LIVE Piacenza - Legnano 2 - 1 Russo porta avanti i biancorossi!: Il Piacenza torna in campo oggi Domenica 10 Marzo per la gara casalinga contro il Legnano . Gli uomini di Rossini, dopo il pareggio a reti bianche di Palazzolo , vogliono tornare alla vittoria , nonostante le brutte notizie arrivate in settimana: come riportato dalla società, Andreoli ha subito una lesione al menisco e ...

Il Napoli si aggrappa alla stella Kvaratskhelia: Il Napoli oggi sembra essere più "squadra", eppure i numeri restano quelli che sono. Il pareggio in casa di venerdì contro il Torino pesa come una sconfitta, perché in una giornata che si ...reti in ...

Juventus.com - Matchday station, Juve-Atalanta: Juventus.com - Matchday station, Juve-Atalanta: L’Atalanta è una delle uniche due squadre, con il Sassuolo, contro cui Danilo ha realizzato due reti in Serie A; in entrambe le gare in cui il difensore brasiliano ha segnato, le due squadre hanno ...

Diretta Live di Lecco-Palermo Serie B 2023/2024. La cronaca della partita: Diretta Live di Lecco-Palermo Serie B 2023/2024. La cronaca della partita: Serie B 2023/2024, 29a giornata. Le ultime notizie sulla partita Lecco-Palermo: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.

Quando si gioca Milan - Empoli: Quando si gioca Milan - Empoli: Serie A 2023/2024, 28a giornata. Le ultime notizie sulla partita Milan-Empoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.