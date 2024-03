Papa | immani sofferenze | cessino ostilità

(Di domenica 10 marzo 2024) 12.35 "Preghiamo per la pace nella martoriata Ucraina e in Terra Santa.al più presto leche provocanonella popolazione civile",ha dettoFrancesco all'Angelus. Poi, ricordando l'8 marzo appena trascorso,: "Vorrei esprimere la mia vicinanza a tutte le donne,specialmente a quelle la cui dignità non viene rispettata.C'è ancora tanto lavoro da fare perché sia riconosciuta concretamente la pari dignità delle donne". Infine ha anche espresso vicinanza ai "fratelli musulmani che iniziano il Ramadan".

Il Papa, 'preghiamo per la pace, immani sofferenze per civili': Il Papa all'Angelus ha invitato a pregare "per la pace" nella Repubblica Democratica del Congo, "come pure nella martoriata Ucraina e in Terra Santa. Cessino al più presto le ostilità che provocano ...ansa

Il portavoce vaticano ha spiegato le parole del Papa sulle guerre: Roma, 10 mar. (askanews) – “Il Papa con le sue parole sull’Ucraina ha inteso chiedere il cessate il fuoco e rilanciare il coraggio del negoziato”. Lo ha spiegato il direttore della Sala Stampa, Matteo ...askanews

Perché è scoppiata la polemica per le parole di Papa Francesco sulla guerra in Ucraina: "Il Papa - spiega - usa il termine bandiera bianca, e risponde riprendendo l'immagine proposta dall'intervistatore, per indicare con essa la cessazione delle ostilità, la tregua raggiunta con il ...today