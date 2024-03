Papa Francesco | Ucraina alzi bandiera bianca e negozi con la Russia | a Gaza guerra tra due irresponsabili

Un gol per l’inclusione. Bimbi autistici in squadra: Un allenatore e il figlio fondano un team di calcio a 5 che coinvolge tutti "Giocare non è solo un divertimento, ma un percorso per migliorare".ilgiorno

Economia Umana: ad Assisi il confronto tra Maurizio Landini e il vescovo Sorrentino (foto+video): Economia Umana: ad Assisi il confronto tra Maurizio Landini e il vescovo Sorrentino: chiesa e sindacato in dialogo, le foto ...assisinews

Papa Francesco, urgente appello alla pace: invita all’azione coraggiosa della negoziazione: Papa Francesco esprime un appello forte e diretto alla pace, invitando sia l’Ucraina che altre zone di conflitto, come Gaza, a considerare la negoziazione come un atto di coraggio, non di resa. In ...altarimini