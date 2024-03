Papa Francesco invita Ucraina ad arrendersi | parole sante

La versione del Cremlino sull'appello del Papa, Zakharova riscrive la storia: "Lui parla all'Occidente che ha fallito in Ucraina": Papa Francesco si sarebbe rivolto più all'Occidente che a Kiev, quando ha fatto il suo appello perché si trovi il "coraggio della bandiera bianca" con l'invito a negoziare un accordo di pace. Ne è ...

Zakharova all'ANSA: "Papa Francesco Il suo appello è rivolto all'Occidente, ammetta gli sbagli": Intervistata dall'ANSA, la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ha commentato le parole di Papa Francesco. Il Papa 'c hiede all'Occidente di deporre le sue ambizioni e ammettere lo sbaglio ' sottolinea Zakharova precisando che Mosca non ha mai 'bloccato i negoziati '. Quanto all'Ucraina 'è ...

Papa: 'Donne, portatrici di vita'. Nuovo appello per la pace: Papa: 'Donne, portatrici di vita'. Nuovo appello per la pace: All'Angelus il ricordo della Giornata internazionale delle donne: ancora "tanto lavoro" per raggiungere la "pari dignità". Vicinanza ai "fratelli musulmani" per l'inizio del Ramadan di questa sera. Pr ...

Papa Francesco: Angelus; vicinanza alle donne: Papa Francesco: Angelus; vicinanza alle donne: Lo ha detto Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus dalla finestra del Palazzo Apostolico. “Sono le istituzioni, sociali e politiche, che hanno il dovere fondamentale di proteggere e promuovere la ...

Vaticano: direttore Sala stampa, il Papa chiede all’Ucraina il coraggio del negoziato, che non è mai una resa (2): Vaticano: direttore Sala stampa, il Papa chiede all’Ucraina il coraggio del negoziato, che non è mai una resa (2): Nell'intervista alla Radiotelevisione svizzera, Papa Francesco ha risposto ad una domanda che chiedeva al pontefice un'opinione sul ...