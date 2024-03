Papa choc | spinge Kiev alla resa | Coraggio | alzi bandiera bianca

(Di domenica 10 marzo 2024) L'Ucraina: "Non escluso l'arrivo di militari occidentali". Il Santo Padre: "Alzaree negoziare". Poi la retromarcia

Papa Francesco rimuove il vescovo polacco Andrzej Franciszek Dziuba: «Ha insabbiato abusi dei sacerdoti sui minori»: Papa Francesco ha rimosso dal governo pastorale della diocesi di Lowicz in Polonia, monsignor Andrzej Franciszek Dziuba. «Sono state riscontrate ...corriereadriatico

Papa Francesco mette Zelensky con le spalle al muro: “Bandiera bianca e negoziare”: "Come Hitler e Stalin". Il paragone choc di Erdogan: con chi se la prende "Interventi umanitari Si alle volte sono umanitari, ma sono per coprire anche un senso di colpa. E non è facile", il resto ...iltempo

Uomini e Donne, gesto choc di Sergio: cosa si è tatuato in faccia: Lascia senza parole il gesto di Sergio di Uomini e Donne. Cos’ha scelto di incidere per sempre sul suo corpo A corteggiare Ida Platano c’è anche lui, Sergio Berni uomo di 38 anni originario di ...abruzzo.cityrumors