Paolini-Kalinskaya | sedicesimi Indian Wells | ultime e diretta TV

(Di domenica 10 marzo 2024) Questa sera, con orario stimato per le 21 sul campo 2, Jasmineaffronta Annanella sfida valida per idi finale del WTA 1000. Un match che ormai sta diventando un ‘classico’ di quest’anno, con le due che si sono affrontate di recente anche nei precedenti tornei. Si conoscono molto bene e sanno sicuramente quali misure adottare per avere la meglio di una sfida difficile da prevedere. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere inil match: leCrediti foto: FITP Tennis FacebookQuello di oggi sarà il ...

