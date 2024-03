“Pandemie nella storia dell’umanità” | a Clusone incontro con Massimo Galli

(Di domenica 10 marzo 2024). Il professorarriva a. Il noto infettivologo interverrà a unmedico/scientifico dedicato alle “”. L’appuntamento è venerdì 15 marzo alle 20.45 all’Auditorium delle Scuole Elementari, con ingresso libero. L’Iniziativa è organizzata dall’Avis zona 4 in collaborazione con l’associazione culturale il Testimone. Presenta Paola Savoldelli de Il Testimone.Il professorsi è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano nel 1976. Due anni dopo, cioè dal 1978 ha cominciato a lavorare nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Luigi Sacco, di cui diventato ...

