Panchina Milan | Conte può arrivare? L’indizio social fa sognare i tifosi

(Di domenica 10 marzo 2024) Antoniopuò essere un nome per ladelin vista della prossima stagione? L'indiziofa davvero...

Giuntoli sta già guardando al futuro!!: Un passo falso dei bianconeri insieme ad una vittoria del Milan vedrebbe i bianconeri superati in ... ma a sensazione Allegri non siederà più sulla panchina bianconera la prossima stagione. L'unico ...

Milan - Empoli 1 - 0: Partita di scacchi: Nelle fila dei toscani gioca quel Niang che tanti ricordi (negativi) suscita nei tifosi rossoneri ma anche Destro che, almeno inizialmente, parte dalla panchina. Il Milan, nel primo quarto d'ora, ...

Milan, la mossa di Ibrahimovic: svelato il primo colpo: Milan, la mossa di Ibrahimovic: svelato il primo colpo: L'ex attaccante svedese, ora nella dirigenza rossonera, ha fatto il suo nome per il futuro del club rossonero: di chi si tratta.

Milan, Pioli a rischio Lui interviene: "Il futuro è incerto per tutti": Milan, Pioli a rischio Lui interviene: "Il futuro è incerto per tutti": Al termine del successo contro l'Empoli, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della squadra. Nel corso dell'intervista, ...

Pioli fa 351 punti col Milan ed eguaglia Ancelotti: «Vivo qualcosa di eccezionale, mi auguro duri più a lungo possibile»: Pioli fa 351 punti col Milan ed eguaglia Ancelotti: «Vivo qualcosa di eccezionale, mi auguro duri più a lungo possibile»: Eguagliato Ancelotti, ecco cosa ha detto post match Stefano Pioli in Milan Empoli ha tagliato un traguardo importante. L’allenatore rossonero ha totalizzato i suoi 351 punti sulla Panchina del Milan ...