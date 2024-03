Pallavolo Serie A2 Emma Villas ad Aversa per conquistare punti pesanti C’è un secondo posto importante da portare a casa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Ultime sedute di allenamento prima della sfida alla Wow Green House. Domani sera, con fischio di inizio alle 19,va a caccia diper la corsa alcontro una squadra in difficoltà, ma che all’andata seppe sfruttare un momento di forma non particolarmente brillante da parte degli uomini di Graziosi. A distanza di tre mesi è cambiato tutto, fra le due non sembra esserci corsa, tanto che la squadra in cui milita l’ex capitano Pinelli, oltre ad Agrusti, nell’ultima gara giocata è stata superata per 3-1 da Castellana Grotte.è ora undicesima in classifica e ha 22, gli stessi di Castellana Grotte e di Reggio Emilia e cinquein più rispetto a Ortona che occupa ...