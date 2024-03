Pallanuoto La Jesina vince a Carpi | ora nel mirino l’imbattuta Bologna

(Di domenica 10 marzo 2024) 9-15 il risultato finale. Sabato prossimo la capolista sarà alle Saline. Ma quel che conta di più sarà fare la corsa su Fermo e sulla Persicetana seconde in classifica JESI, 10 marzo 2024 – Lafa il suo e. Gara fondamentale per la classifica per restare in scia del Fermo e della Persicetana seconde e delche sabato prossimo sarà a Senigallia alle Saline per l’ultima partita del giorne d’andata. Laha vinto 9-15 e va sottolineata la prova dei vari Gabriele Chiorrini, Emanuele Gambelli e, soprattutto, di Matteo Moreschi autore quest’ultimo di 6 gol. Anche il portiere Nitrati sta confermando le proprie capacità e questo da sicurezza a tutta la squadra che ha nei due boa Joele e Lorenzo Zannini elementi di affidabilità. Insomma la ...

