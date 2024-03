Pallamano | Brixen davanti a tutti alla pausa della Serie A Gold

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) Laitaliana ha mandato in archivio anche il 20esimo turnostagione regolare 2023-2024, in attesa di vedere la rappresentativa azzurra alle prese con gli impegni internazionali di qualificazione ai Mondiali 2025, nel doppio confronto contro il Belgio. Ecco cosa è successo. Vittorie larghe per le “Big”:, 29-38 a Carpi, Fasano, 40-31 sul Bolzano, e Alperia Black Devils, 21-29 sul campo del Secchia Rubiera. Poi gli altri risultati da registrare. Il 29-24 del Teamnetwork Albatro sul Pressano, il 27-32 del Conversano in casa del Macagi Cingoli, e i larghissimi 40-26 e 29-18 interni del Cassano Magnano sullo Sparer Eppan e di Sassari su Trieste. Di seguito la classifica aggiornata di un campionato che, per gli impegni ...