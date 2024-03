Pallamano A2 Femminile La Publiesse Chiaravalle stravince il derby contro il Camerano 36-19

(Di domenica 10 marzo 2024) La squadra di Fradi dominale cugine gialloblù e inizia la fase ad orologio con una vittoria, Rivera Ventura: “Siamo cariche”, 10 marzo 2024 – Finisce 36-19 il terzo e ultimostagionale di A2 tra, un risultato che indica il percorso di crescita costante delle ragazze di Mister Fradi e che ora sognano l’approdo alle Final 6 per la promozione in A1. A pochi minuti dal fischio d’inizio del duo arbitrale tutto alPepe-Merisi,è già inllo della partita con un 6-0 che sembra chiudere subito il match. Un paio di errori in fase d’attacco fanno respirareche riesce a segnare i ...

Sport in tv oggi (sabato 9 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming: Oggi sabato 9 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande spettacolo per gli appassionati di motori: gara di F1 in Arabia Saudita, qualifiche e Sprint Race per la MotoGP in Qatar. Gli amanti ...oasport

Pallamano. Gruppo Tushe, parte la seconda parte della stagione: c’è subito il Marsala: Il Gruppo AF Tushe Prato inizia la fase ad orologio della serie A2 Femminile affrontando Marsala in trasferta. Pallamano Prato chiude la prima parte della stagione maschile contro Bologna United. Poul ...lanazione

Pallamano, Conversano a Cingoli per inseguire un posto nei playoff scudetto: Le parole del presidente della Pallamano Conversano Peppino Roscino: “da sabato iniziano 7 finali, voglio il massimo dai ragazzi” ...pugliain