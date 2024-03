Il Perugia rischia, ma nel finale Seghetti piega la Recanatese (1 - 0) - Pagelle: 42 st OCCASIONE PERUGIA Slalom di Seghetti, Meli gli chiude la porta. 43 st GOL PERUGIA, SEGHETTI L'... 51 st FINISCE 1 - 0 Tabellino e pagelle Perugia - Recanatese 1 - 0 43 st Seghetti (P) Perugia: ...

Corrida Lazio tre espulsi: il Milan passa di misura con Okafor: ... al triplice fischio parte un rodeo senza ulteriori cartellini Lazio - Milan le pagelle: Lazio (4 - ... Slalom di Theo Hernandez che subisce fallo a centrocampo e resta a terra 41': Attacca ora il Milan ...

Le pagelle. Adamonis si esalta nella ripresa. Lewis è un muro, Iannoni prezioso: Le Pagelle. Adamonis si esalta nella ripresa. Lewis è un muro, Iannoni prezioso: Il Pordenone vince 2-0 contro l'Ancona con gol di Paz e rigore di Iannoni. Difesa solida con Lewis. Sylla si riscatta con un assist.

Pagelle slalom Are: Shiffrin immensa, Ljutic talento pronto a esplodere, Gisin ritrovata, italiane lontane: Pagelle slalom Are: Shiffrin immensa, Ljutic talento pronto a esplodere, Gisin ritrovata, italiane lontane: MIKAELA SHIFFRIN 10: una vittoria straordinaria quella della statunitense. Dopo la lunga pausa forzata dovuta alla caduta di Cortina d’Ampezzo, la nativa di Vail oggi ha ribadito a tutte che è sempre ...

Brignone, trionfo nello slalom gigante di Are: successo numero 26 in Coppa del Mondo: Brignone, trionfo nello slalom gigante di Are: successo numero 26 in Coppa del Mondo: La sciatrice italiana sigla il 5° successo stagionale rimontando nella seconda manche e battendo la beniamina di casa Hector ...