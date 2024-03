Pagelle MotoGP | GP Qatar 2024 | Bagnaia imprendibile | Martin paga dazio | Bastianini tardivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) Calato il sipario sul primo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito di Lusail, in, la stagione della top-class ha avuto inizio e i responsi tra Sprint Race e gara domenicale sono arrivati. Andiamo ad analizzare quali sono state le risposte dai protagonisti con le nostresulla tappa n.1 iridata.GPFrancesco(Ducati Lenovo) 10 – Per mettere insieme la gara perfetta, bisogna anche essere un po’ matti. Pecco l’ha fatto con un primo giro incredibile, a far capire chi comanda. Deciso in staccata su Binder ee ciao alla compagnia. Un martello il piemontese e la prima vittoria in questo round è significativa per far capire le sue motivazioni, rispondendo ai ...