Pagelle Lecce-Verona 0-1 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Ledi0-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventottesima giornata di. Al Via del Mare l’Hellas la sblocca col tiro di Folorunsho deviato da Baschirotto, i salentini reagiscono e colpiscono due pali oltre a un rigore prima concesso ma poi revocato dal Var. Nel secondo tempo tanta confusione e pochissime chance, il punteggio non muta. Di seguito ecco ledell’incontro. GLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6, Baschirotto 5.5, Pongracic 6, Gallo 6.5 (25? st Dorgu 6); J. Gonzalez 6, Ramadani 5.5 (35? st Blin sv.), Oudin 6 (35? st Pierotti sv.); Almqvist 5.5 (15? st Piccoli 5.5), Krstovic 5.5, Banda 6 (25? st Sansone 6). In panchina: ...