Otto bambini morti dopo aver mangiato carne di tartaruga | “prelibatezza” di Zanzibar

(Di domenica 10 marzo 2024), avvelenati,dimarina. E’ quello che è accaduto sull’isola di Pemba dell’arcipelago di. Le vittime sono. In totale in ospedale, secondo i media locali, erano finite 86 persone e,, sarebbe morta anche una donna. La notizia sta facendo il giro del mondo. Haji Bakari Haji, medico del distretto di Mkoani citato dall’agenzia Xinhuala notizia della morte dei, ha spiegato che gli esami hanno confermato che le vittime avevanomartedì scorsodimarina. Ma, ha detto, le autorità sono state informate del caso ...

Emergenza casa a Reggio Emilia: in quattro anni le famiglie in difficoltà sono raddoppiate.: Per un terzo si tratta di persone singole, ventotto casi riguardano mamme con bambini, mentre i restanti, e se ne contano 128, sono famiglie composte almeno da tre persone. Otto sono i nuclei al ...

Zanzibar, mangiano carne di tartaruga: 9 morti: Morti, avvelenati, dopo aver mangiato carne di tartaruga marina. E' quello che è accaduto sull'isola di Pemba dell'arcipelago di Zanzibar. Le vittime sono otto bambini. In totale in ospedale, secondo i media locali, erano finite 86 persone e, dopo i bambini, sarebbe morta anche una donna. La notizia sta facendo il giro del mondo. Haji Bakari Haji, ...

Gaza: partito da Egitto terzo volo militare con bambini palestinesi per ricevere cure in Italia - video: Gaza: partito da Egitto terzo volo militare con bambini palestinesi per ricevere cure in Italia - video: È decollato dal Cairo, capitale dell'Egitto, alle ore 15:05 ora locale (14:05 in Italia) di oggi, il C-130J dell'Aeronautica militare ...

I bimbi feriti a Gaza saranno curati all'Ospedale Santobono: I bimbi feriti a Gaza saranno curati all'Ospedale Santobono: Si tratta di 14 bambini, 8 adulti e 23 accompagnatori, che saranno curati in alcuni dei migliori ospedali pediatrici italiani. La più piccola è Aisel (luce della Luna), una bambina di soli 4 mesi.

Mangiano carne di tartaruga marina, morti 8 bambini e un adulto per chelonitossismo: cos'è e quali sono i sintomi: Mangiano carne di tartaruga marina, morti 8 bambini e un adulto per chelonitossismo: cos'è e quali sono i sintomi: Otto bambini e un adulto sono morti dopo aver mangiato carne di tartaruga marina sull'isola di Pemba, nell'arcipelago di Zanzibar, mentre altre 78 persone sono state portate in ...