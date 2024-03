Oscar 2024 | la maratona di Movieplayer | dettagli e ospiti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 10 marzo 2024) Tutto pronto per la nottata più attesa dell'anno dai cinefili, seguite la premiazione degliinsieme alla redazione di.it tra giochi, quiz, ospiti e sorprese. Il pubblico di cinefili globali è pronto per l'ennesima nottata in bianco per seguire la cerimonia di consegna degli. Chi vincerà i premi più ambiti che incoronano gli eroi della Settima Arte? Lo scopriremo nella notte tra domenica 10 marzo e lunedì 11 marzo. E per rendere ancor più piccante l'evento, potete seguire il tutto in diretta streaming live con la redazione di.it. Una lungache inizierà già dalle 20 con un pre-show dedicato a previsioni e chiacchiere tra noi della redazione e con i nostri ospiti in collegamento, proseguirà commentando il tappeto rosso ...