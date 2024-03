Oscar 2024 in streaming

(Di domenica 10 marzo 2024) A Los Angeles tutto è pronto per la notte degli. La 96a edizione dei premi più glamour del cinema sarà trasmessa, in diretta dal Dolby Theatre, in TV e insu RaiPlay. Si comincerà come sempre con la diretta dal red carpet, alle 23.30, per poi proseguire con la cerimona di premiazione vera e propria, che inizierà alle ore 01.00 circa e terminerà alle 4.30 del mattino, nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo. Regia: Hamish HamiltonAnno:Paese di produzione: USAConduttore: Jimmy KimmelCo-Conduttori: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Michelle Yeoh, Brendan Fraser, Ke Huy Quan Jamie Lee Curtis, Steven SpielbergDurata: 270?Distribuzione: ABC Il pubblico in Italia potrà seguire gliin TV grazie alla Rai, per la prima volta in ...

