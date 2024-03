Oscar 2024 | dove vederli in tv e in streaming la notte tra il 10 e l’11 marzo

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di domenica 10 marzo 2024) Ci siamo, è arrivata la tanto attesadegli: ma? La cerimonia, in onda tra domenica 10 e lunedì 11in Italia, chiuderà la stagione cinematografica dei premi, assegnando la prestigiosa statuetta ai vincitori delle rispettive categorie. Dopo aver stilato i nostri pronostici, vi ricordiamo che anche l’Italia è in corsa agli. Io Capitano, presentato alla Mostra del cinema di Venezia dello scorso anno, diretto da Matteo Garrone, è tra i nominati al miglior film internazionale. Ai “piani alti” si daranno battaglia Emma Stone e Lily Gladstone per miglior attrice protagonista; ma anche Cillian Murphy e Paul Giamatti per miglior attore protagonista. Oppenheimer, il film di Christopher Nolan, dovrebbe fare incetta di premi, portando ...