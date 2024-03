Oroscopo Paolo Fox 11 marzo 2024 | previsioni astrologiche

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 10 marzo 2024) Cosa prevede l'diFox per l'11? La settimana incomincia con il transito della Luna in Ariete. Venere seguirà un movimento destinato a migliorare la vita di alcuni segni zodiacali, tra cui anche il Cancro. Vediamo lediFox di lunedì 11, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato (qui lesettimanali).11Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Si ammorbidiscono le tensioni in questa giornata. Potrai vivere delle emozioni intense e uniche. Toro – Scelte di lavoro da fare. Entro il mese di maggio dovrai ...