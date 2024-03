Opere in mostra dello spagnolo Rodríguez

(Di domenica 10 marzo 2024) Ritratti dipinti ed installazioni per invitare il pubblico a guardarsi letteralmente allo specchio e a riflettere sulle proprie dinamiche di comportamento sociale, evidenziando l’ossessione con cui si cerca di perpetuare la propria esistenza nella rappresentazione idealizzata di sé sui social media. Questo l’obiettivo di Self Me,personale dell’artistaAlejandro González(nella foto di Alberto Petrò), che sarà inaugurata nell’ex chiesa dei santi Filippo e Giacomo di Brescia il prossimo 14 marzo, promossa dall’associazione Carme. Un appuntamento da non perdere per gli amanti dell’arte.

