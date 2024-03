Operazione Antidroga nella Marsica | Due Giovani Ai Domiciliari

(Di domenica 10 marzo 2024) L'Aquila - Due, di 31 e 20 anni, residenti a Luco dei Marsi, sono stati posti agli arrestidai Carabinieri del Nucleo Operativo di Avezzano per traffico di drogazona della. L'arresto è stato eseguito su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano e i due soggetti si trovano attualmente ai. Sono accusati di aver gestito un giro di spaccio di hashish e cocaina rivolto a clienti provenienti dai paesi circostanti. Dopo mesi di indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Avezzano, è emerso che nel periodo tra gennaio e ottobre 2023, i due avrebbero distribuito consistenti quantitativi di droga a una vasta clientela, organizzando la consegna delle dosi tramite accordi telefonici e punti di raccolta predeterminati. ...

Genova, atteso domani mattina l'arrivo della Geo Barents con 130 migranti a bordo: ... smantellata rete di pusher Posted on 11 Febbraio 2021 11 Febbraio 2021 Author Redazione Si è svolta a Genova una vasta operazione antidroga della polizia di Stato, coordinata dalla procura di Genova,...

Quarto blitz antidroga nello stesso appartamento a San Cristoforo: tre arresti: Acquisite, quindi, tutte le informazioni necessarie per poter procedere all'operazione, è scattato il blitz. In particolare, in quei concitati momenti, una squadra dei carabinieri in abiti civili ha ...

Cagliari, intascò i soldi dei trafficanti: finanziere nei guai: Cagliari, intascò i soldi dei trafficanti: finanziere nei guai: Il procedimento penale si è chiuso lo scorso anno con una condanna a 3 anni e 4 mesi: il militare deve restituire 132 mila euro sequestrati durante operazioni Antidroga La scorsa estate era stato ...

Nell'appartamento rinvenuta droga e otto biciclette rubate: Nell'appartamento rinvenuta droga e otto biciclette rubate: Un'Operazione dei carabinieri della Compagnia di Padova sabato 9 marzo ha consentito di arrestare a Montà uno straniero e recuperare refurtiva che in attesa di essere restituita ai legittimi proprieta ...

Catania, operazione antidroga a San Cristoforo: tre arresti per spaccio: Catania, Operazione Antidroga a San Cristoforo: tre arresti per spaccio: L’abitazione in questione, infatti, che si trova in via Di Giacomo, è già stata “teatro” di precedenti operazioni da parte dei militari dell’Arma, nel corso delle quali sono stati arrestati, ...