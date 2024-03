Ong | Geo Barents verso Genova | l' ultimo fronte

(Di domenica 10 marzo 2024) È in navigazione primaCivitavecchia e poi in direzionela nave Geo, search and rescue di Medici Senza Frontiere, attesa nei prossimi giorni nello scalo del capoluogo ligure per un nuovo attacco e lo sbarco di 261 migranti salvati al largo della Libia. A bordo ci sono uomini, donne e bambini alcuni dei quali verranno sbarcati nella prima tappa prevista nella rotta della nave mentre gli altri arriveranno direttamente a, secondo porto di attracco individuato dal Viminale. L'sbarco nel porto dirisale alla fine di gennaio quando la nave dei Medici Senza Frontiere attraccò con a bordo più di una sessantina di persone salvate in mare nel canale di Sicilia. Uno sbarco multiplo con due toccate in diversi porti e accompagnato ancora una volta da ...

Critiche durissime da parte di De Giovanni, Forgione e Massimiliano Gallo L'articolo Geolier nella bufera per la canzone di Sanremo : “Il testo è scritto in congolese” sembra essere il primo su ... (teleclubitalia)

L'ex di Amici Virginio si congratula con Geolier per aver difeso Angelina dagli attacchi del web e lancia una frecciatina ai fan di Annalisa L'articolo Virginio , ex vincitore di Amici , si congratula ... (novella2000)

Scatterà Sabato prossimo la stagione di Ciclismo su strada per under 23 ed elite e come tradizione sarà la Coppa S.Geo classicissima bresciana che quest’anno festeggia la 100^ edizione. Al via tra i ... (sport.quotidiano)

Geo Barents verso Genova ma solo dopo Civitavecchia, Msf: “Violate le regole internazionali”: Dall'ong ancora dure parole contro la decisione del Viminale di assegnare due porti per lo sbarco di 261 migranti messi in salvo ...genova24

Migranti. Nuovi sbarchi a Lampedusa. Polemiche per il fermo della Sea Watch 5: Nella notte sono arrivate 138 persone, tra cui 17 minori e 21 donne, di cui una incinta. La nave della Ong tedesca bloccata per non essersi rivolta al Centro di coordinamento libico: «Faremo ricorso» ...avvenire

La Geo Barents in arrivo a Civitavecchia: è il terzo attracco: A bordo 261 migranti, 130 si fermeranno in città domani sera mentre gli altri proseguiranno per Genova ma Medici Senza Frontiere attacca: “Sbarco multiplo che non ha senso” In arrivo a Civitavecchia l ...terzobinario