Oltre 8 milioni di italiani in vacanza con destinazione montagna

(Di domenica 10 marzo 2024) Ammontano a 8,3gliinin questo primo trimestre del 2024 con, secondo l’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg, ma le condizioni dell’innevamento, un’incognita sempre più rilevante e difficile da controllare, fanno sì che si facciano avanti nuove tendenze: solo 1 su 3 avrà come interesse principale lo sport (sci alpino o di fondo o altre discipline o escursioni) e ci saranno obiettivi meno agonistici come relax, degustazioni eno-gastronomiche, visita a mercatini tipici, spa e centri benessere. Inper il 62% del campione saranno vacanze brevi, con 2 pernottamenti aal massimo, mentre il 29% farà da 3 a 5 pernottamenti. Solo il 9% degliprogramma una ...

(Adnkronos) – recuperati 11 milioni di euro di Evasione fiscale per attività di influencer marketing attraverso i social network e, soprattutto, mediante l’inserimento di contenuti su popolari siti ... (Leggi)

Pubblicato il 9 Marzo, 2024 (Adnkronos) – recuperati 11 milioni di euro di Evasione fiscale per attività di influencer marketing attraverso i social network e, soprattutto, mediante l’inserimento ... (Leggi)

Operazione della Gdf di Bologna. Codacons: "Accolto nostro esposto, settore è far west da quasi 350 milioni di euro " recuperati 11 milioni di euro di Evasione fiscale per attività di influencer ... (Leggi)

(Adnkronos) – recuperati 11 milioni di euro di Evasione fiscale per attività di influencer marketing attraverso i social network e, soprattutto, mediante l’inserimento di contenuti su popolari siti ... (Leggi)

Milionari sconosciuti al fisco: influencer nel mirino della Finanza. Non pagavano le tasse. Recuperati 11 milioni: GI – Redditi non dichiarati per 11 milioni di euro sono stati recuperati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna che ha vagliato la posizione di quattro influencer, che vantano ...altovicentinonline

Da Gaza alla sindacalizzazione tecnologica, la battaglia di No Tech For Apartheid: Big Data e IA (Internazionale) Parla un ingegnere di Google, attivista e organizzatore del gruppo nato in opposizione al Progetto Nimbus. Di Daniele Gambetta ...ilmanifesto

"C'è ancora domani" di Paola Cortellesi in prima tv su Sky: Il film più visto al cinema in Italia nel 2023 con Oltre 5,3 milioni di spettatori, C'È ANCORA DOMANI, arriverà in prima TV su Sky Cinema a Pasqua, domenica ...gazzettadelsud