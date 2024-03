Olimpiadi | Mauro Corona giustifica la pista da bob di Cortina | “Se non si farà e le gare si faranno all’estero | ci renderemo ridicoli”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) “Mi dispiace per i larici buttati giù aper fare lada bob, ma le facciamo o no queste? Se le facciamo, non dobbiamo renderci. Io le avrei fatte anche a Roma, ma la Raggi disse di no. Le, bene o male, portano movimento e qualche soldo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan, su Radio24, dallo scrittore, che si dissocia dal coro dei contrari alla nuovada bob aper ledi Milano-2026., che vinse il bronzo ai campionati italiani di bob nel 1972 a Cervinia con Rino Bianchi di Cibiana, è netto: “Se pensiamo che questefiniranno ...