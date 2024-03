Occasione Andrea Costa | match-ball salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Dopo Lumezzane, la Virtus sarà nuovamente in trasferta, questa sera alle 18 i gialloneri giocheranno a Ravenna. Un’altra tappa di avvicinamento alla fine della regular season, la V imolese deve tornare a vincere per muovere la graduatoria in un girone parecchio intenso dove la continuità di rendimento può spostare gli equilibri: "Rispetto alle scorse settimane stiamo meglio – commenta coach Mauro Zappi – finalmente abbiamo potuto gestire i carichi di qualcuno ed equilibrare la condizione fisica di chi è più avanti. C’è stato qualche piccolo acciacco fisiologico, ma aver avuto tutti i ragazzi sul campo è un piccolo passo in avanti rispetto al recente passato e siamo contenti". La seconda trasferta consecutiva per una Virtus impegnata a conquistare quellache le garantirebbe la B Nazionale anche nella prossima stagione. Una volta centrata la permanenza, i ...