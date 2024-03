Nuova perturbazione | ma c' è anche una buona notizia | cosa svela Sottocorona

(Di domenica 10 marzo 2024) Paolo, meteorologo di La7, fornisce le previsioni del tempo nel suo collegamento quotidiano durante Omnibus. L'esperto meteo si concentra inizialmente, nella puntata di domenica 10 marzo, sulle evidenze ricavate da una carta inglese: “Non lascia dubbi sulla situazione. Sull'Italia c'è proprio il transito di bassa pressione e, già questo ci dice che il maltempo c'è e in qualche caso èpiuttosto forte”., dopo l'assaggio di ciò che aspetterà l'Italia, fornisce le previsioni giorno per giorno: “Oggi, domenica 10 marzo, è sicuramente la giornata peggiore dal punto di vista dell'intensità dei fenomeni, che prendono tutto il nord, con qualche zona un po' più tranquilla in Pianura. I fenomeni sono molto forti,su Toscana e Appennino settentrionale, poi ...

