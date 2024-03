(Di domenica 10 marzo 2024) Bologna, 102024 – Dopo l’per temporali e neve e il possibile innalzamento del livello deiper la giornata di oggi, domenica 10, ecco di nuovo il maltempo ine unaper la giornata di domani, lunedì 11. Nel mirino sono di nuovo finiti i livelli dei. Il bollettino è stato diramato da Arpae in collaborazione con la Protezione civile. L’attenzione viene riservata dunque alle alle piene deinelle province di Reggioe Modena, mentre l’è gialla per piene deinelle province di Piacenza, Parma, Reggio ...

Maltempo da Nord a Sud: Aurelia interrotta, a Milano allarme fiumi. La situazione: ... il ciclone Monica sta attraversando il nostro Paese, portando una nuova perturbazione. Da Nord a ... Anche per la giornata di oggi, domenica 10 marzo, è stata dunque diramata l' allerta meteo per ...

Allarme Dengue in Italia, arriva il tampone obbligatorio: leggi anche Influenza B, nuova ondata in arrivo in Italia con allerta per i bambini Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Allarme Dengue in Italia, arriva il tampone obbligatorio

Resta l’allerta arancione per le valanghe. Ma le precipitazioni si stanno attenuando: Resta l’allerta arancione per le valanghe. Ma le precipitazioni si stanno attenuando: Il nuovo bollettino emesso da Arpa Piemonte mantiene l’allerta arancione per valanghe sulle Alpi e allerta gialla per rischio idrogeologico ed idraulico per i settori orientali. La perturbazione che ...

In tutto il Piemonte confermata l’allerta arancione per valanghe: In tutto il Piemonte confermata l’allerta arancione per valanghe: In tutto il Piemonte confermata l'allerta arancione per valanghe. A Biella chiuso il sottopasso "Santo Stefano" sulla SS758; ...

Nuova allerta meteo arancione 11 marzo in Emilia Romagna: ancora piogge e fiumi osservati speciali: Nuova allerta meteo arancione 11 marzo in Emilia Romagna: ancora piogge e fiumi osservati speciali: Non cessa il maltempo nella giornata di lunedì 11 marzo, possibili frane in Appennino. Nei prossimi giorni ancora rovesci in particolare sulla Romagna, mentre il tempo migliorerà dalla giornata di mer ...