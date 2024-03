Nucleare Iran | allarme diplomazia Ue

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 10 marzo 2024) 22.15 Crescono le preoccupazioni fra i diplomatici europei e statunitensi per i progressi del programmaiano. Ad alimentare i timori la destabilizzazione della regione mediorientale in seguito al conflitto di Gaza che avrebbe rafforzato le fazioniiane più favorevoli allo sviluppo dell'arma atomica. Lo scrive il Guardian. Il direttore dell'Aiea, Rafael Grossi, ha ammesso che l'ispettorato non riesce a monitorare lo sviluppo del programmaiano e parla di situazione potenzialmente fuori controllo.