Notte Oscar | Oppenheimer gran favorito

(Di domenica 10 marzo 2024) 10.15 Il Dolby Theatre di Los Angeles è pronto per la cerimonia degli2024, quando in Italia sarà l'una di(13 nomination), di Christopher Nolan.Gli contende qualche statuetta Maestro,di Bradley Cooper. In corsa tra gli attori,Cillian Murphy () e Paul Giamatti (The Holdovers).Favorite tra le attrici Emma Stone (Poor Thinghs) e Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon),prima nativa americana.L'Italia è presente per il Miglior film straniero con Io capitano, di Matteo Garrone.